تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس حار نسبي في أغلب المناطق يوم الثلاثاء، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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