الثلاثاء 2025-07-01 12:34 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء - تحذيرات

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 12:26 ص

الوكيل الإخباري-    قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس حار نسبي في أغلب المناطق يوم الثلاثاء، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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لـيــلاً: الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار الجنوبية والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية ومن خطر التعرض لأشعة الشمس  المباشرة وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

 
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