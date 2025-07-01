تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء - تحذيرات

لـيــلاً: الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار الجنوبية والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية ومن خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
-
أخبار متعلقة
-
أجواء حارة نسبيًا اليوم ومعتدلة منتصف الأسبوع
-
تفاصيل حالة الطقس في الاردن الاثنين - تحذيرات
-
انخفاض طفيف على درجات الحرارة الأحد
-
الأحد.. بقايا الكتلة الحارة مستمرة وأجواء حارّة في معظم المناطق
-
أجواء شديدة الحرارة تستمر لأيام في الأردن
-
تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن
-
كتلة حارة تؤثر على المملكة اليوم وغدا
-
كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الجمعة