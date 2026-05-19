تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء- تحذيرات

06:46 ص

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس مغبرًا ومعتدل الحرارة في أغلب مناطق، وحارا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً. اضافة اعلان





وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وقد تتعدم على الطرق الصحراوية، داعية مرضى الجهاز التنفسي الى أخذ الاحتياطات اللازمة.





