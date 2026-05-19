الثلاثاء 2026-05-19 08:33 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء- تحذيرات

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء
تعبيرية
 
الثلاثاء، 19-05-2026 06:46 ص
الوكيل الإخباري-    تنخفض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس مغبرًا ومعتدل الحرارة في أغلب مناطق، وحارا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.اضافة اعلان


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وقد تتعدم على الطرق الصحراوية، داعية مرضى الجهاز التنفسي الى أخذ الاحتياطات اللازمة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مشهد سماوي نادر يزين سماء الأردن مساء الخميس

أخبار محلية مشهد سماوي نادر يزين سماء الأردن مساء الخميس

جامعة تقرر الدوام عن بعد الأحد القادم وعطلة اليوم الثلاثاء

أخبار محلية جامعة تقرر الدوام عن بعد الأحد القادم وعطلة اليوم الثلاثاء

ثلاث إصابات بحادثي تصادم على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

أخبار محلية ثلاث إصابات بحادثي تصادم على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

تعبيرية

أسواق ومال تراجع العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 2%

نمم

أسواق ومال تعرف على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

ترامب يتابع الهجوم على مركز إسلامي في سان دييغو: الوضع مروع

عربي ودولي ترامب يتابع الهجوم على مركز إسلامي في سان دييغو: الوضع مروع

إطلاق نار من سيارة أسفر عن مقتل 4 أشخاص جنوبي تركيا

عربي ودولي إطلاق نار من سيارة أسفر عن مقتل 4 أشخاص في تركيا

. كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟

أخبار محلية كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 