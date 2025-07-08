الثلاثاء 2025-07-08 01:42 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 08-07-2025 12:21 ص

الوكيل الإخباري-   بمشيئة الله تشير ادارة الارصاد الجوية من المتوقع  أن تسود أجواء صيفية اعتيادية في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، مع طقس حار نسبيًا في مناطق البادية، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما تبقى الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتكون الأجواء ليلًا معتدلة في معظم المناطق، بينما تميل للحرارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية الثلاثاء، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الشمالية بسبب تشكل الضباب.

 
 
gnews

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