تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية الثلاثاء، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الشمالية بسبب تشكل الضباب.
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