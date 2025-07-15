الثلاثاء 2025-07-15 08:55 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

جبل القلعة في عمّان خلال أجواء حارة
جبل القلعة في عمّان خلال الأجواء الحارة
 
الثلاثاء، 15-07-2025 06:15 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الأرصاد الجوية إن الطقس الثلاثاء، صيفي عادي فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان


وبحسب الأرصاد يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
 
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