تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

06:15 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738150 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت الأرصاد الجوية إن الطقس الثلاثاء، صيفي عادي فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. اضافة اعلان





وبحسب الأرصاد يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.