الثلاثاء 2025-08-05 10:18 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 06:36 ص

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الثلاثاء صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة شمال ووسط المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

اضافة اعلان


أما ليلًا، فيكون الطقس لطيف الحرارة في معظم المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم الولايات المتحدة الأميركية

عربي ودولي كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة

أحد عناصر ادارة السير في الميدان

أخبار محلية الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة واستمرار ضبابية الرسوم الجمركية

ىى

طب وصحة إهمال التهاب الضرس قد يصيبك بمشاكل خطيرة في الغدة الدرقية

قلقلقل

منوعات لا للحشرات في المنزل! 8 نصائح ذكية لتهوية آمنة في الصيف

نننن

منوعات كيف تحفظين البقوليات والحبوب لأطول فترة؟ إليك 4 خطوات فعّالة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن

تتت

منوعات طلب مثير للجدل.. حيوانات أليفة لتغذية حيوانات مفترسة في الدنمارك



 
 





الأكثر مشاهدة