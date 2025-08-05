تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الثلاثاء صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة شمال ووسط المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

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