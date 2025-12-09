تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري-
يكون الطقس اليوم الثلاثاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة أحيانا لهطول زخات متقطعة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 6، وفي مرتفعات الشراة 11 - 4، وفي مناطق البادية 16 - 5، وفي مناطق السهول 15 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 14، وفي البحر الميت 22 - 12، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.