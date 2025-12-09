تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الثلاثاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة أحيانا لهطول زخات متقطعة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

