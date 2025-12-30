تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- تسود أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، اليوم الثلاثاءمع تقلبات جوية تشمل تشكّل الضباب، فرص هطول الأمطار، ونشاط الرياح.

اضافة اعلان