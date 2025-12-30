تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

وأشارت الأرصاد إلى أن يوم الثلاثاء يشهد ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها العامة، ويكون الطقس بارداً في معظم المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر صباحاً في شمال ووسط المملكة. ليلاً، يزداد الطقس برودة مع تشكّل الضباب، محذّرة من تدني مدى الرؤية الأفقية واحتمال تشكل الصقيع فوق مرتفعات الشراة العالية.
