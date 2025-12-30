الثلاثاء 2025-12-30 07:39 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
تعبيرية
الثلاثاء، 30-12-2025 06:49 ص

الوكيل الإخباري-    تسود أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، اليوم الثلاثاءمع تقلبات جوية تشمل تشكّل الضباب، فرص هطول الأمطار، ونشاط الرياح.

اضافة اعلان


وأشارت الأرصاد إلى أن يوم الثلاثاء يشهد ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها العامة، ويكون الطقس بارداً في معظم المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر صباحاً في شمال ووسط المملكة. ليلاً، يزداد الطقس برودة مع تشكّل الضباب، محذّرة من تدني مدى الرؤية الأفقية واحتمال تشكل الصقيع فوق مرتفعات الشراة العالية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

التحالف بقيادة السعودية يشن غارة على ميناء المكلا في اليمن

عربي ودولي التحالف بقيادة السعودية يشن غارة على ميناء المكلا في اليمن

قوات عسكرية أميركية تنفذ ضربة على قارب في البحر الكاريبي

عربي ودولي ترامب يعلن استهداف مرسى لقوارب يُشتبه بتهريبها مخدّرات من فنزويلا

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

ترامب يدرس صفقة بيع مقاتلات إف-35 لتركيا رغم اعتراضات إسرائيل

عربي ودولي ترامب يدرس صفقة بيع مقاتلات إف-35 لتركيا رغم اعتراضات إسرائيل

وفيات الثلاثاء 30-12-2025

الوفيات وفيات الثلاثاء 30-12-2025

الوكيل الإخباري- اعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، اليوم الثلاثاء عن حاجتها لتعبئة وظيفة شاغرة.

وظائف وظيفة شاغرة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

مئات الأردنيين المدعوون للامتحان التنافسي

وظائف مئات الأردنيين مدعوون للامتحان التنافسي - أسماء



 






الأكثر مشاهدة