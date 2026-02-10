تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح غربية معتدلة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد :انخفاض تدريجي على درجات الحرارة ورياح مثيرة للغبار أحياناً
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات
-
إليكم تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة
-
تفاصيل حالة الطقس في الاردن السبت