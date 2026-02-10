الثلاثاء 2026-02-10 08:39 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 10-02-2026 06:57 ص

الوكيل الإخباري-   يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة الثلاثاء، ويكون الطقس غالبا مشمسا وباردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16- 9 ، وفي المرتفعات الشمالية 14- 7 ، وفي مرتفعات الشراة 17 - 9 ، وفي مناطق البادية 23 - 8، وفي مناطق السهول 19- 10 ، وفي الأغوار الشمالية 25 - 12 ، وفي الأغوار الجنوبية 30- 18، وفي البحر الميت 27- 16 ، وفي خليج العقبة 28 - 17 درجة مئوية.

 
 


