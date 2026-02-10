تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة الثلاثاء، ويكون الطقس غالبا مشمسا وباردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وفق إدارة الأرصاد الجوية.



وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح غربية معتدلة السرعة.

