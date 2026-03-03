تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
