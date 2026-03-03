تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

07:18 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس الثلاثاء، مشمسا وباردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية.





وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.





