تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

07:19 ص

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة، الثلاجة، لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية بقليل، ويكون الطقس مشمسًا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 7، وفي مرتفعات الشراة 17 - 6، وفي مناطق البادية 26 - 11، وفي مناطق السهول 21 - 12، وفي الأغوار الشمالية 26 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 18، وفي البحر الميت 29 - 17، وفي خليج العقبة 30 - 17 درجة مئوية.





