الثلاثاء 2026-03-17

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 17-03-2026 07:19 ص
الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة، الثلاثاء، لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية بقليل، ويكون الطقس مشمسًا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعةاضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 7، وفي مرتفعات الشراة 17 - 6، وفي مناطق البادية 26 - 11، وفي مناطق السهول 21 - 12، وفي الأغوار الشمالية 26 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 18، وفي البحر الميت 29 - 17، وفي خليج العقبة 30 - 17 درجة مئوية.
 
 


gnews

