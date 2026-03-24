الثلاثاء 2026-03-24 08:06 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

سيدة تسير في يوم ماط
ارشيفية
 
الوكيل الإخباري-   يُتوقع أن تسود أجواء باردة نسبيا في معظم مناطق المملكة الثلاثاء، مع طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، في حين تبقى الأجواء دافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وتشير التقديرات إلى احتمال هطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خلال ساعات الظهيرة في مناطق عدة، قد يصحبها الرعد أحيانا، فيما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة، وتتحول الأجواء ليلا إلى باردة وغائمة جزئيا.

كما يُتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية صباحا بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، مع تحذيرات من خطر الانزلاق على الطرق المبتلة.
 
 


أحدث الأخبار

دخان يتصاعد من جراء غارة جوية إسرائيلية

عربي ودولي غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل

ارتفاع أسعار النفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

الذهب

أسواق ومال انخفاض كبير على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 24-3-2026

مسؤول أمريكي: الضربات على إيران ستستمر خلال المحادثات

عربي ودولي مسؤول أمريكي: الضربات على إيران ستستمر خلال المحادثات

الرائد معاذ موسى النعيمات

أخبار محلية الأمن ينعى الرائد معاذ النعيمات

مصافي النفط على ضفاف نهر في مدينة يوكايتشي باليابان

عربي ودولي اليابان ستبدأ بضخ النفط من مخزوناتها الاحتياطية اعتبارا من الخميس

علم العراق

عربي ودولي العراق: قتيل وجرحى بغارتين جويتين على الأنبار



 






الأكثر مشاهدة