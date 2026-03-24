تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يُتوقع أن تسود أجواء باردة نسبيا في معظم مناطق المملكة الثلاثاء، مع طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، في حين تبقى الأجواء دافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق إدارة الأرصاد الجوية.





وتشير التقديرات إلى احتمال هطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خلال ساعات الظهيرة في مناطق عدة، قد يصحبها الرعد أحيانا، فيما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة، وتتحول الأجواء ليلا إلى باردة وغائمة جزئيا.



كما يُتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية صباحا بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، مع تحذيرات من خطر الانزلاق على الطرق المبتلة.





