تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يكون الطقس، الثلاثاء، ربيعيا معتدلا في معظم المناطق إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.





ووفق التقرير يكون الطقس دافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وأضاف التقرير أن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها يومي الأربعاء والخميس، ليسود طقس ربيعي دافئ نسبيا في أغلب المناطق، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ورياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتثير الغبار، خصوصا في مناطق البادية.





