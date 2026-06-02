تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

يكون الطقس اليوم الثلاثاء، صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً الى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً،لا سيما في البادية الشرقية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29- 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27- 14 ، وفي المرتفعات الشمالية 26- 14، وفي مرتفعات الشراة 25 - 12، وفي مناطق البادية 33 - 19 ، وفي مناطق السهول 30- 16، وفي الأغوار الشمالية 36 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 23 ، وفي البحر الميت 37 - 22 ، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.