تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

وبحسب الأرصاد الجوية، يكون الطقس ليلا لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
أجواء صيفية معتدلة تسيطر على المملكة اليوم وغدًا
-
الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء
-
أجواء مستقرة ونهار صيفي معتدل في أغلب المحافظات
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الجمعة
-
طقس صيفي معتدل الجمعة
-
تفاصيل الحالة الجوية في الاردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
النينيو يقترب .. وتحذيرات من تأثيرات مناخية واسعة خلال الأشهر المقبلة