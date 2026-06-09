تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، إن الطقس سيكون صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، خاصة في مناطق البادية. اضافة اعلان





وبحسب الأرصاد الجوية، يكون الطقس ليلا لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.





