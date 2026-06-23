تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

وأضافت الإدارة أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وقد تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.
وخلال ساعات الليل، توقعت الأرصاد أن تسود أجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية المعتدلة السرعة، التي قد تنشط أحيانًا في مناطق البادية.
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