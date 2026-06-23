تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

06:08 ص

الوكيل الإخباري- أفادت الأرصاد الجوية بأن الطقس سيكون نهار الثلاثاء صيفيا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارًا نسبيًا إلى حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. اضافة اعلان





وأضافت الإدارة أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وقد تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.



وخلال ساعات الليل، توقعت الأرصاد أن تسود أجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية المعتدلة السرعة، التي قد تنشط أحيانًا في مناطق البادية.





