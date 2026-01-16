الجمعة 2026-01-16 08:53 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة - تحذيرات

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 16-01-2026 08:21 ص

الوكيل الإخباري-    تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، خاصة فوق مرتفعات الشراه.

 
 


