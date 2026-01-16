تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة - تحذيرات

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، خاصة فوق مرتفعات الشراه.
