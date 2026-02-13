تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة - تحذيرات

08:19 ص

الوكيل الإخباري- تشهد المملكة يومي الجمعة والسبت اضطرابا بالأجواء تترافق برياح نشطة وهبات قوية في بعض المناطق مثيرة للغبار.





وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سترتفع الجمعة بشكل ملموس لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة (6) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



ومع ساعات الظهر تشتد سرعة الرياح مع هبات قوية أحيانا تصل ما بين 50-60 كم/ساعة، وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق، مما يؤدي إلى تدني واضح في مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة على الطرق الخارجية.



وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس مغبراً وبارداً في أغلب المناطق، مع تكاثر كميات الغيوم لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتبقى الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية في بعض المناطق.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الجمعة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة على الطرق الخارجية، ومن شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، إضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، داعية مرضى الربو والحساسية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.

