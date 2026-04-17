الجمعة 2026-04-17 09:44 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة وأمطار رعدية في هذه المناطق

تعبيرية
 
الجمعة، 17-04-2026 08:13 ص
الوكيل الإخباري-   تسجّل درجات الحرارة الجمعة، ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الأجواء غير مستقرة؛ حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.اضافة اعلان


ومع ساعات الظهيرة تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل بإذن اللّٰه تعالى زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة يصحبها الرعد أحيانا وهطول البرد، ويتوقع في ساعات المساء والليل أن تكون الهطولات لاسيما في المناطق الشرقية غزيرة أحيانا مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، مثيرة للغبار في العديد من المناطق مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا، خصوصا في مناطق البادية وعلى الطرق الصحراوية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 