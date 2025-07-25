الجمعة 2025-07-25 10:12 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة

نظر عام لمبان تجارية وسكنية في العاصمة عمّان
صورة عامة لمبان تجارية وسكنية في العاصمة عمّان
 
الجمعة، 25-07-2025 08:05 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الأرصاد الجوية إن الطقس الجمعة، حار نسبيا في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار أحيانا في مناطق البادية.اضافة اعلان


ووفق الأرصاد يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
 
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