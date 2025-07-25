تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة

ووفق الأرصاد يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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