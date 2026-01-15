تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس - تحذيرات

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الخميس، مع بقائها أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل؛ ويكون الطقس مستقرًا وباردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية، ومن احتمال تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية.