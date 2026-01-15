تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس - تحذيرات

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية، ومن احتمال تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات
-
منخفض جوي جديد يؤثر على الأردن
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاربعاء
-
متى تتراجع فعالية المنخفض الجوي ؟
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الاربعاء
-
الأرصاد تستبعد حدوث الصقيع صباح الأربعاء والضباب يلف المملكة حتى الخميس
-
تطورات المنخفض الجوي وتساقط للثلوج على هذه المناطق - تحذيرات
-
مستجدات المنخفض القطبي وفرص تساقط الثلوج