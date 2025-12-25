تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

ليلًا، يكون الطقس باردًا بوجه عام، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
تحذيرات الخميس:
احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية.
احتمال تشكل الصقيع فوق مرتفعات الشراة العالية في ساعات الصباح الباكر.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد: طقس بارد نسبيًا الخميس وتحذيرات من الضباب والصقيع
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وتحذير من تشكل الضباب صباحًا
-
الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت
-
عودة الامطار الى المملكة بهذا الموعد
-
زخات مطرية على هذه المناطق الثلاثاء
-
الأرصاد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء وتحذير من الضباب ليلًا
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين