تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2–3) درجات مئوية. ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



ليلًا، يكون الطقس باردًا بوجه عام، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



تحذيرات الخميس:

احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية.