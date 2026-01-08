الخميس 2026-01-08 07:45 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الخميس، ويكون الطقس مستقرًا ولطيفَ الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون دافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19 و9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 و8، وفي المرتفعات الشمالية 18 و8، وفي مرتفعات الشراة 20 و7، وفي مناطق البادية 23 و8، وفي مناطق السهول 21 و9، وفي الأغوار الشمالية 24 و15، وفي الأغوار الجنوبية 24 و15، وفي البحر الميت 24 و14، وفي خليج العقبة 25 و15 درجة مئوية.

 

 
 


