تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الخميس، ويكون الطقس مستقرًا ولطيفَ الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون دافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

