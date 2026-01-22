تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، فإن الأجواء تكون الخميس غائمة بوجه عام وباردة في أغلب المناطق، ويكون الطقس مائلا قليلا للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتوقعت هطول أمطار خفيفة ومتقطعة في شمال ووسط المملكة، ترافقها رياح جنوبية شرقية نشطة، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
