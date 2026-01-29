تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- يتأثر الأردن خلال الأيام الأربعة المقبلة بتقلبات جوية تبدأ ببقايا كتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة الخميس مع فرصة حتى ساعات الظهر لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة في شمال ووسط المملكة، وتحذيرات من الضباب صباحا.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اعتبارا من الجمعة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع أجواء مستقرة نسبيا خلال يومي الجمعة والسبت، مع التنبيه لاحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية السبت.