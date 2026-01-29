تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اعتبارا من الجمعة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع أجواء مستقرة نسبيا خلال يومي الجمعة والسبت، مع التنبيه لاحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية السبت.
والأحد ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6–8) درجات مئوية، ويسود طقس لطيف في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تحذير من الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا خاصة في مناطق البادية.
