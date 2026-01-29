الخميس 2026-01-29 08:36 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

مشهد عام من العاصمة عمّان
مشهد عام من العاصمة عمّان
 
الخميس، 29-01-2026 06:31 ص

الوكيل الإخباري-   يتأثر الأردن خلال الأيام الأربعة المقبلة بتقلبات جوية تبدأ ببقايا كتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة الخميس مع فرصة حتى ساعات الظهر لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة في شمال ووسط المملكة، وتحذيرات من الضباب صباحا.

اضافة اعلان


وبحسب إدارة الأرصاد الجوية يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اعتبارا من الجمعة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع أجواء مستقرة نسبيا خلال يومي الجمعة والسبت، مع التنبيه لاحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية السبت.


والأحد ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6–8) درجات مئوية، ويسود طقس لطيف في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تحذير من الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا خاصة في مناطق البادية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم العراق

فن ومشاهير وفاة فنان عراقي شهير

الضباب يلف مناطق واسعة من المملكة والأمن يوجّه تحذيراته للمواطنين

أخبار محلية الضباب يلف مناطق واسعة من المملكة والأمن يوجّه تحذيراته للمواطنين

3 إصابات متوسطة في حادثي تصادم خلال 24 ساعة

أخبار محلية 3 إصابات متوسطة في حادثي تصادم خلال 24 ساعة

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 1807 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 560 طنا، والورقيات 255 طنا. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف ا

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

حاملة الطائرات الأميركية

عربي ودولي ترامب يدرس قصف إيران لدعم احتجاجات جديدة

لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟

طب وصحة لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي سي إن إن: ترامب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل محادثات بشأن برنامجها النووي

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة