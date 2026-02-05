الخميس 2026-02-05 08:48 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

أرشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 05-02-2026 07:10 ص
الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة، الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة 5 إلى 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا مشمسا، باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ولطيف الحرارة في مناطق البادية والسهول، فيما يكون دافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية، وفق إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
 
 


أرشيفية

