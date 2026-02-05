تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاربعاء
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات
-
مع دخول المنخفض .. الأرصاد تطلق رسالة تحذيرية هامة للمواطنين
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء - تحذيرات
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس حتى الخميس - تحذيرات
-
توضيح هام من الأرصاد حول حالة الطقس خلال شباط الجاري