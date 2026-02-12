تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
