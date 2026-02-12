الخميس 2026-02-12 07:49 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الخميس، 12-02-2026 06:18 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس مشمسا بوجه عام الخميس مع أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية، وفق إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
 
 


للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا" صباح اليوم من الساعة الـ7-10 صباحا.

