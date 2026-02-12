تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

06:18 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس مشمسا بوجه عام الخميس مع أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية، وفق إدارة الأرصاد الجوية.





وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

