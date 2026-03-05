الخميس 2026-03-05 08:33 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

جبل القلعة
جبل القلعة
 
الخميس، 05-03-2026 07:21 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس، الخميس، باردًا فوق المرتفعات الجبلية، وباردا نسبيًا في مناطق البادية والسهول، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية وأجزاء من السهول.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 15 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13- 5، وفي المرتفعات الشمالية 12- 2، وفي مرتفعات الشراه 11 - 1 ، وفي مناطق البادية 18- 4، وفي مناطق السهول 16- 6 ، وفي الأغوار الشمالية 23- 9، وفي الأغوار الجنوبية 25- 13، وفي البحر الميت 24- 12، وفي خليج العقبة 24- 12 درجة مئوية.
 
 


