الخميس 2026-04-23 08:51 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

العاصمة عمان
 
الخميس، 23-04-2026 06:45 ص

الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الخميس، لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25- 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23- 10، وفي المرتفعات الشمالية 21- 9 ، وفي مرتفعات الشراة 22- 8 ، وفي مناطق البادية 28- 13، وفي مناطق السهول 26- 12، وفي الأغوار الشمالية 32- 17 ، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 21، وفي البحر الميت 33 - 19 ، وفي خليج العقبة 34- 20 درجة مئوية.

 
 


