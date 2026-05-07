تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

06:55 ص

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة الخميس بشكل ملموس، مع بقائها أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس مشمسا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تتحول مساء إلى شمالية غربية، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 24 و14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 و12، وفي المرتفعات الشمالية 19 و10، وفي مرتفعات الشراة 20 و8، وفي مناطق البادية 28 و15، وفي مناطق السهول 25 و14، وفي الأغوار الشمالية 29 و17، وفي الأغوار الجنوبية 33 و21، وفي البحر الميت 32 و20، وفي خليج العقبة 31 و19 درجة مئوية.





