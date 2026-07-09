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تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

تسجل درجات الحرارة، الخميس، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعا
ارشيفية
 
الخميس، 09-07-2026 07:11 ص
الوكيل الإخباري-   تسجل درجات الحرارة، الخميس، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 30- 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28- 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 26- 14، وفي مناطق البادية 35- 20، وفي مناطق السهول 30- 19 ، وفي الأغوار الشمالية 37 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40- 27، وفي البحر الميت 39- 25، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.
 
 


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