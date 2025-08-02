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تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

العاصمة عمّان
العاصمة عمّان
 
السبت، 02-08-2025 08:10 ص
الوكيل الإخباري-   يطرأ اليوم السبت ارتفاعٌ قليلٌ على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًّا عاديًّا في أغلب المناطق، وحارًّا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان ما بين 33 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 19، وفي مرتفعات الشراة 29 – 20، وفي مناطق البادية 38 – 23، وفي مناطق السهول 33 – 22، وفي الأغوار الشمالية 38 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.
 
 
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