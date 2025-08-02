تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان ما بين 33 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 19، وفي مرتفعات الشراة 29 – 20، وفي مناطق البادية 38 – 23، وفي مناطق السهول 33 – 22، وفي الأغوار الشمالية 38 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.
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