تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

الوكيل الإخباري-
يكون الطقس اليوم السبت، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14، وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 31 - 12، وفي مناطق السهول 27 - 14، وفي الأغوار الشمالية 33 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 20، وفي البحر الميت 33 - 19، وفي خليج العقبة 34 - 20 درجة مئوية.