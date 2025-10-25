السبت 2025-10-25 12:17 م
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

العلم الأردني يرفرف في عمّان
العلم الأردني يرفرف في عمّان
 
السبت، 25-10-2025 08:16 ص

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس اليوم السبت، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14، وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 31 - 12، وفي مناطق السهول 27 - 14، وفي الأغوار الشمالية 33 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 20، وفي البحر الميت 33 - 19، وفي خليج العقبة 34 - 20 درجة مئوية.

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

5

طب وصحة الدوخة الصباحية.. عرض شائع قد يكشف مشكلة في ضغط الدم

2

طب وصحة نصائح أساسية لتجنب نزلات البرد وكوفيد هذا الشتاء

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية صندوق المعونة الوطنية يواصل تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة منه

عنم

طب وصحة التفاح أم الموز… أيهما الأنسب للتحكم بالوزن؟

نم

طب وصحة ما علاقة شاي "الماتشا" بفقر الدم؟

ننن

فن ومشاهير موسم اسثتثنائي من "ذا فويس".. هذا موعد انطلاقه ونجوم لجنة التحكيم

ننن

فن ومشاهير عمرو يوسف وكندة علوش ينتظران أول فيلم لهما بعد الزواج

5

فن ومشاهير الإعلان عن الفائزين بجوائز مهرجان الجونة السينمائي في مصر



 
 





الأكثر مشاهدة