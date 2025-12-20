تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- أشارت تحليلات النماذج العددية في إدارة الأرصاد الجوية الى أن اجواء المملكة ستكون باردة نسبيًا خلال الأيام الأربعة القادمة، ابتداءً من يوم السبت 19 كانون الأول 2025، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا يومي السبت والاثنين، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتبقى الأجواء متشابهة يوم الأحد مع استمرار الطقس باردًا نسبيًا في معظم المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، وظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، بينما يكون الطقس ليلًا باردًا بوجه عام خلال هذه الفترة.



أما يوم الثلاثاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، فيما تتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون الأجواء ليلًا باردة بوجه عام.



وخلال الأيام الأربعة القادمة، تتراوح درجات الحرارة العظمى نهارًا في مدينة عمّان ما بين 15–17 درجة مئوية، فيما تسجل الصغرى ليلًا ما بين 8–9 درجات مئوية.

