تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

وتبقى الأجواء متشابهة يوم الأحد مع استمرار الطقس باردًا نسبيًا في معظم المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، وظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، بينما يكون الطقس ليلًا باردًا بوجه عام خلال هذه الفترة.
أما يوم الثلاثاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، فيما تتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون الأجواء ليلًا باردة بوجه عام.
وخلال الأيام الأربعة القادمة، تتراوح درجات الحرارة العظمى نهارًا في مدينة عمّان ما بين 15–17 درجة مئوية، فيما تسجل الصغرى ليلًا ما بين 8–9 درجات مئوية.
وفي مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، تتراوح درجات الحرارة العظمى نهارًا ما بين 22–24 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ليلًا ما بين 11–12 درجة مئوية.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر، لا سيما فوق المرتفعات الجبلية، إضافة إلى خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة العامة.
