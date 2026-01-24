تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
