تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم السبت انخفاضٌ قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ومائلًا قليلًا للبرودة في الأغوار والبحر الميت، بينما يكون لطيفًا في العقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. وهناك احتمال لهطول أمطار خفيفة ومتقطعة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الشرقية لفترة قصيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.