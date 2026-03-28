تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- يطرأ السبت، ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس مستقرًا وباردا نسبياً في معظم المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17- 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 - 10 ، وفي المرتفعات الشمالية 14- 8، وفي مرتفعات الشراة 13 - 7، وفي مناطق البادية 21- 11 ، وفي مناطق السهول 19 - 13 ، وفي الأغوار الشمالية 25- 17، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 19، وفي البحر الميت 25- 18 ، وفي خليج العقبة 27 - 18 درجة مئوية.





