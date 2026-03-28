السبت 2026-03-28 12:16 م

تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

يطرأ السبت، ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس مستقرًا وباردا نسبياً في معظم المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية
العاصمة عمّان
 
السبت، 28-03-2026 09:11 ص
الوكيل الإخباري-   يطرأ السبت، ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس مستقرًا وباردا نسبياً في معظم المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17- 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 - 10 ، وفي المرتفعات الشمالية 14- 8، وفي مرتفعات الشراة 13 - 7، وفي مناطق البادية 21- 11 ، وفي مناطق السهول 19 - 13 ، وفي الأغوار الشمالية 25- 17، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 19، وفي البحر الميت 25- 18 ، وفي خليج العقبة 27 - 18 درجة مئوية.
 
 


gnews

اقتصاد محلي ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 11.7%

علم باكستان.

عربي ودولي باكستان تستضيف الأحد اجتماعا يضم السعودية وتركيا ومصر حول الحرب بالمنطقة

إصابة 5 وافدين بشظايا صاروخ إيراني تم اعتراضه في أبو ظبي

عربي ودولي إصابة 5 وافدين بشظايا صاروخ إيراني تم اعتراضه في أبو ظبي

أنجلينا جولي

فن ومشاهير الموت يفجع أنجلينا جولي

باحة المسجد الأقصى

فلسطين 29 يوما على إغلاق المسجد الأقصى والاحتلال يتذرّع بـ "الأوضاع الأمنية"

أضرار كبيرة في رادار مطار الكويت جراء هجوم بمسيّرات

عربي ودولي أضرار كبيرة في رادار مطار الكويت جراء هجوم بمسيّرات

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور

أخبار محلية وزير الصحة:دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية محيطة بالبشير اعتباراً من 1 نيسان

الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات



 






