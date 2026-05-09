السبت 2026-05-09 11:38 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

العاصمو
ارشيفية
 
السبت، 09-05-2026 08:28 ص

الوكيل الإخباري-   يطرأ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 32 - 17 درجة مئوية وفي غرب عمّان 30 - 15 وفي المرتفعات الشمالية 28 - 13 وفي مرتفعات الشراة 29 - 12 وفي مناطق البادية 34- 19 وفي مناطق السهول 33 - 16 وفي الأغوار الشمالية 34- 18 وفي الأغوار الجنوبية 36 - 22 وفي البحر الميت 35 - 20 وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.

 

 
 


