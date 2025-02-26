تفاصيل حالة الطقس في الأردن لـ3 أيام

الوكيل الإخباري- نشرت ادارة الارصاد الجوية تطورات حالة الطقس حتى السبت

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يوم الأربعاء نهارًا، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية. الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليلًا، الطقس بارد جدًا في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت الارصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية والبادية.



الخميس نهارًا، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة. الطقس بارد في أغلب المناطق، ومائل قليلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



ليلًا، الطقس بارد جدًا في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.





وحذرت الارصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.



يوم الجمعة نهارًا، الطقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ومائل للدفء قليلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



ليلًا، الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال في ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.