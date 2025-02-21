 
الجمعة 2025-02-21 11:26 م
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن يوم غدٍ السبت (تحذيرات)

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 21-02-2025 09:34 م

الوكيل الإخباري- يطرأ يوم غد  السبت انخفاض إضافي على الحرارة وتكون الأجواء شديدة البرودة وماطرة في شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من شرق وجنوب غرب المملكة، مع احتمال زخات ثلجية خفيفة ومتقطعة فوق المرتفعات الجبلية لفترات قصيرة، تكون أحيانًا ممزوجة بالمطر. الرياح نشطة مع هبات قوية قد تثير الغبار في المناطق الصحراوية.

تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية قطبية المنشأ، ويتعمق تأثيرها خلال الأيام القادمة، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة، مع فرص لهطول الأمطار وزخات خفيفة متقطعة من الثلج دون تراكمات تُذكر.

التحذيرات:
 خطر تدني مدى الرؤية بسبب الضباب والغبار.
 خطر الانزلاق على الطرق المبتلة أو المتجمدة.
 شدة الرياح يوم السبت وتأثيرها على المناطق الصحراوية والمفتوحة.
 خطر حدوث الانجماد والصقيع في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ومن المتوقع أن يؤثر في ساعات الصباح الباكر لأيام الأحد والاثنين والثلاثاء أيضًا على أجزاء من الأغوار الشمالية والوسطى.




اضافة اعلان

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية عاجل وزارة الصناعة والتجارة: توجه لزيادة إنتاج الدواجن بنسبة 30% تمهيدًا لشهر رمضان المبارك

موقع انفجار حافلة في بات يام

عربي ودولي سفارة أميركا تحذر موظفيها من استخدام النقل العام بإسرائيل

تعبيرية

فلسطين كتائب القسام تسلم جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس

نتنياهو

فلسطين هيئة البث الاسرائيلية: إسرائيل تنوي استئناف القتال رغم التقدم في المفاوضات

خلال اقتحام نتنياهو منزل في طولكرم

فلسطين نتنياهو يقتحم مخيم طولكرم.. وحماس: خطوة استعراضية

تعبيرية

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن يوم غدٍ السبت (تحذيرات)

تعبيرية

أخبار محلية تربية البادية الشمالية الغربية تؤكد عودة الدراسة لمدرسة حي الجندي في منطقة الخالدية

الفنان عبدالمجيد عبدالله

فن ومشاهير أنباء عن اصابة عبدالمجيد عبدالله بالسرطان ونقله للعلاج بأمريكا



 




الأكثر مشاهدة