تفاصيل حالة الطقس في الأردن يوم غدٍ السبت (تحذيرات)

تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية قطبية المنشأ، ويتعمق تأثيرها خلال الأيام القادمة، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة، مع فرص لهطول الأمطار وزخات خفيفة متقطعة من الثلج دون تراكمات تُذكر.
التحذيرات:
خطر تدني مدى الرؤية بسبب الضباب والغبار.
خطر الانزلاق على الطرق المبتلة أو المتجمدة.
شدة الرياح يوم السبت وتأثيرها على المناطق الصحراوية والمفتوحة.
خطر حدوث الانجماد والصقيع في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ومن المتوقع أن يؤثر في ساعات الصباح الباكر لأيام الأحد والاثنين والثلاثاء أيضًا على أجزاء من الأغوار الشمالية والوسطى.
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