الأربعاء 2026-05-06 08:42 ص

تفاصيل حالة الطقس في الاردن الأربعاء

العاصمة عمان
 
الأربعاء، 06-05-2026 06:43 ص

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس اليوم الأربعاء، لطيفًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 20 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18- 9، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 6 ، وفي مرتفعات الشراة 17 - 7 ، وفي مناطق البادية 25- 11 ، وفي مناطق السهول 21 - 12 ، وفي الأغوار الشمالية 27- 15، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 19، وفي البحر الميت 29 - 17، وفي خليج العقبة 29 - 18 درجة مئوية.

 
 


