الأربعاء 2026-07-15 11:08 ص

تفاصيل حالة الطقس في الاردن الأربعاء

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 35 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 30- 18، وفي مرتفعات الشراة 31 - 17 ، وفي مناطق البادية 39- 22، وفي مناطق الس
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 15-07-2026 08:22 ص

الوكيل الإخباري-   تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها المناخية بحوالي (2-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 35 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 30- 18، وفي مرتفعات الشراة 31 - 17 ، وفي مناطق البادية 39- 22، وفي مناطق السهول 34- 21، وفي الأغوار الشمالية 40- 25 ، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27 ، وفي البحر الميت 41 - 26 ، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.

 
 


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