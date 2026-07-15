تفاصيل حالة الطقس في الاردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها المناخية بحوالي (2-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية.

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