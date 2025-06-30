الإثنين 2025-06-30 01:49 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الاردن الاثنين - تحذيرات

https://www.alwakeelnews.com/story/736186
تعبيرية
 
الإثنين، 30-06-2025 12:39 ص

الوكيل الإخباري-   قالت ادارة الارصاد الجوية انه يطرأ انخفاض طفيف إضافي على الحرارة الاثنين، ويكون الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

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ليلاً: طقس معتدل في معظم المناطق، وحار نسبياً في العقبة.


الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار في مناطق البادية.

تنبيه: استمرار خطر التعرض الطويل لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والاغوار والعقبة 

 
gnews

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