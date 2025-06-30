تفاصيل حالة الطقس في الاردن الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية انه يطرأ انخفاض طفيف إضافي على الحرارة الاثنين، ويكون الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

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ليلاً: طقس معتدل في معظم المناطق، وحار نسبياً في العقبة.