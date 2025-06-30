تفاصيل حالة الطقس في الاردن الاثنين - تحذيرات

ليلاً: طقس معتدل في معظم المناطق، وحار نسبياً في العقبة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار في مناطق البادية.
تنبيه: استمرار خطر التعرض الطويل لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والاغوار والعقبة
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