الإثنين 2026-04-27 08:48 ص

تفاصيل حالة الطقس في الاردن الاثنين

انخفاض ملموس في درجات الحرارة الاثنين
طقس ربيعي
 
الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة الاثنين، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة نسبيا حيث يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة، لتصبح الأجواء غير مستقرة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا.اضافة اعلان


وتهطل زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد أحيانا، كما يحتمل أن تكون الهطولات ولفترة قصيرة غزيرة خاصة في البادية الشمالية الشرقية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 24- 10 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 22- 8، وفي المرتفعات الشمالية 20- 8 ، وفي مرتفعات الشراة 19- 7 ، وفي مناطق البادية 27- 11، وفي مناطق السهول 25- 10، وفي الأغوار الشمالية 29- 13 ، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 15، وفي البحر الميت 30 - 14 ، وفي خليج العقبة 31- 14 درجة مئوية.

 
 


