تفاصيل حالة الطقس في الاردن الثلاثاء

07:19 ص

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً الثلاثاء، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان





وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، ومن تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية العالية، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل لاسيما في مناطق البادية.





