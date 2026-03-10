تفاصيل حالة الطقس في الاردن الثلاثاء

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، ومن تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية العالية، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل لاسيما في مناطق البادية.
