الثلاثاء 2026-03-31 08:16 ص

تفاصيل حالة الطقس في الاردن الثلاثاء

تشهد المملكة الثلاثاء أجواء مستقرة نسبيا تليها حالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من مساء الأربعاء، قبل أن تعود الأجواء للاستقرار التدريجي نهاية الأسبوع. ويطرأ الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
الثلاثاء، 31-03-2026 06:25 ص
ويطرأ الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبا مشمسا ولطيفا في معظم المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة شمالا، والرياح غربية خفيفة.

ليلا يسود طقس بارد نسبيا، مع تحذير من تشكل الضباب صباحاً وتدني مدى الرؤية الأفقية.
 
 


8 ظواهر فلكية تزين سماء أبريل وتخطف الأنظار

منوعات 8 ظواهر فلكية تزين سماء أبريل وتخطف الأنظار

إسرائيل تعلن شن هجمات مكثفة على أصفهان

عربي ودولي إسرائيل تعلن شن هجمات مكثفة على أصفهان

قناة بنما

عربي ودولي قناة بنما تشهد زيادة في حركة الملاحة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 31-3-2026

فصل مبرمج للتيار الكهربائي من 9 صباحًا حتى 2 ظهرا عن هذه المناطق - أسماء

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي من 9:30 صباحًا حتى 3 عصرا عن هذه المناطق - أسماء

الإذاعة الإسرائيلية: الجنود الأربعة قُتلوا في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله

عربي ودولي الإذاعة الإسرائيلية: الجنود الأربعة قُتلوا في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

انفجارات وانقطاع للكهرباء في طهران.. وإيران تجدد هجومها على إسرائيل

عربي ودولي عودة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة في شرق طهران



 






