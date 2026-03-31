تفاصيل حالة الطقس في الاردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- تشهد المملكة الثلاثاء أجواء مستقرة نسبيا تليها حالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من مساء الأربعاء، قبل أن تعود الأجواء للاستقرار التدريجي نهاية الأسبوع.





ويطرأ الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبا مشمسا ولطيفا في معظم المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة شمالا، والرياح غربية خفيفة.



ليلا يسود طقس بارد نسبيا، مع تحذير من تشكل الضباب صباحاً وتدني مدى الرؤية الأفقية.





