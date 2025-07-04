تفاصيل حالة الطقس في الاردن الجمعة- تحذيرات

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس يوم الجمعة يستمر صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، حار نسبي في مناطق البادية، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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