تفاصيل حالة الطقس في الاردن الجمعة- تحذيرات

لـيــلاً: الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، و معتدل في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية اثناء النهار أحياناً بسبب الغبار في البادية والمناطق الصحراوية.
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