الجمعة 2025-07-04 01:15 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الاردن الجمعة- تحذيرات

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس يوم الجمعة يستمر صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، حار نسبي في مناطق البادية، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى ن
علم الأردن في العاصمة عمان
 
الجمعة، 04-07-2025 12:53 ص

الوكيل الإخباري-   قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس يوم الجمعة  يستمر صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، حار نسبي في مناطق البادية، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

اضافة اعلان


لـيــلاً: الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، و معتدل في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية اثناء النهار أحياناً بسبب الغبار في البادية والمناطق الصحراوية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس يوم الجمعة يستمر صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، حار نسبي في مناطق البادية، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى ن

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الاردن الجمعة- تحذيرات

فلسطينية تحمل جثمان شهيد في مدينة غزة

فلسطين أكثر من 100 شهيد إثر غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر الخميس

الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الشرع خلال حفل إطلاق الشعار الجديد للجمهورية: سوريا لا تقبل التجزئة

وسط مدينة أربيل

عربي ودولي كردستان العراق يعلن إسقاط مسيّرة مفخخة قرب قاعدة للتحالف الدولي

الوكيل الإخباري- يعلن المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية بانه صدر قرار من مجلس عمداء الجامعة بالسماح للطلبة الذين كانوا متوقع تخرجهم على الفصل الدراسي الثاني 2024-2025 ورسبوا في مادة (نظرية او

أخبار محلية اعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية - تفاصيل

النجم الأمريكي مايكل مادسن

فن ومشاهير وفاة النجم الأمريكي مايكل مادسن عن 67 عامًا

علم إيران مرفوع في طهران

عربي ودولي إيران تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بعد الحرب

ترامب ونتنياهو

فلسطين "يديعوت أحرنوت": ترامب يعتزم إعلان صفقة الأسرى خلال لقائه نتنياهو الاثنين



 
 





الأكثر مشاهدة