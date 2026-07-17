الجمعة 2026-07-17 02:19 م

تفاصيل حالة الطقس في الاردن الجمعة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 17-07-2026 08:46 ص
الوكيل الإخباري-   تكون الأجواء الجمعة، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 34- 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32- 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17، وفي مرتفعات الشراة 30- 18، وفي مناطق البادية 38 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40- 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27، وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 42- 28 درجة مئوية.
 
 


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