تفاصيل حالة الطقس في الاردن الجمعة

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 34- 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32- 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17، وفي مرتفعات الشراة 30- 18، وفي مناطق البادية 38 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40- 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27، وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 42- 28 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأردن الخميس
-
تفاصيل حالة الطقس في الاردن الأربعاء
-
أجواء صيفية عادية حتى الجمعة
-
الأرصاد: أجواء صيفية عادية الاثنين
-
حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت
-
أجواء صيفية معتدلة اليوم
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس