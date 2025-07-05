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تفاصيل حالة الطقس في الاردن السبت

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 05-07-2025 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس اليوم السبت صيفيا معتدلا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.اضافة اعلان


وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية ، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.

ويبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية ، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.
 
 
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