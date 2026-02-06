تفاصيل حالة الطقس في الاردن السبت

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات ليوم السبت :
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
