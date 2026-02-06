تفاصيل حالة الطقس في الاردن السبت

الوكيل الإخباري- يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية والسهول ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شرق المملكة ولفترة قصيرة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

اضافة اعلان