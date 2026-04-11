تفاصيل حالة الطقس في الاردن السبت

08:17 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس، السبت، باردا نسبيا في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانا في مناطق البادية.





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 8 درجات مئوية وفي غرب عمان 16 - 6 وفي المرتفعات الشمالية 14- 5 وفي مرتفعات الشراة 15- 6 وفي مناطق البادية 22- 8 وفي مناطق السهول 19 - 9 وفي الأغوار الشمالية 27 - 13 وفي الأغوار الجنوبية 30- 16 وفي البحر الميت 29- 15 وفي خليج العقبة 30- 17 درجة مئوية.





