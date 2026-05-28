الخميس 2026-05-28 11:41 ص

تفاصيل حالة الطقس في ثاني أيام العيد

تنخفض درجات الحرارة قليلا نهار الخميس، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط
ارشيفية
 
الخميس، 28-05-2026 09:32 ص
الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة قليلا نهار الخميس، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


ويكون الطقس خلال ساعات الليل باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

عربي ودولي شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية

عربي ودولي الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية

مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

عربي ودولي كالاس: احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز مصلحة للجميع

طهران

عربي ودولي إيران: ندين انتهاكات أمريكا المتكررة لوقف إطلاق النار

لبنان

عربي ودولي إسرائيل تشن غارات مكثفة على مدينة صور جنوبي لبنان

مبنى البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار الأحد

أرشيفية

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أميركية بعد ضربات قرب بندر عباس

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين الخميس،

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين عالميا



 
 






الأكثر مشاهدة

 