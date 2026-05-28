تفاصيل حالة الطقس في ثاني أيام العيد

09:32 ص

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلا نهار الخميس، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية. اضافة اعلان





ويكون الطقس خلال ساعات الليل باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.





